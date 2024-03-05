Muğla'da korkutan deprem
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AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre deprem 5.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Bugün Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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