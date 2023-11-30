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Muğla'da soba faciası: 4 kişilik aile yaşam savaşı veriyor

Muğla'da soba faciası: 4 kişilik aile yaşam savaşı veriyor
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Muğla'nın Milas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanede yaşam savaşı veriyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı. İsmetpaşa Mahallesi Bademlik Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan aileden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla çift ile 2 çocuğu baygın halde bulundu. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyeleri sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ailenin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA

Etiketler muğla soba zehirlenme
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