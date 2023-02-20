Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den Hatay depremleri sonrası ilk açıklama

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Defne, 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Samandağ olarak açıkladı. Depremler bölgede paniğe yol açarken uzman isimler canlı yayında meydana gelen depremleri değerlendirdi. "Adana bölgesinde bir stres transferi olabileceğini düşünüyoruz. Bir de Kıbrıs'ta, özellikle kuzeyi ve güney kısmında stres transferi olabilir" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "Kıbrıs'ta bir deprem olursa yakın zamanda yer bilimciler olarak bizim için sürpriz olmaz" açıklamasını yaptı. "Bu tetiklenen bir deprem, artçı değil" diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Antakya Samandağ arasında bu büyüklükte bir deprem daha beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür şunları aktardı:

"BİZİM BEKLEDİĞİMİZ BİR DEPREMDİ"

"Hatırlarsanız; depremlerden sonra ben ve Celal Şengör, Hatay ve Adana havzasına dikkat etmek lazım, oralarda kırılmamış kimi faylar yüklenmiş olabilir diye uyardık. Halk korku içinde, anlayabiliyorum. Hatay'da evlere çok girmemişlerdi, biz söyledik diye. Oralarda stres transferi söz konusu olabilir. Bizim beklediğimiz bir depremdi. Maraş depremlerinin bir anlamda Hatay'a stres transfer etmesi sonucu gelişmiş olan bir depremdi. Ölüdeniz fayı da bizim sınırlarımız içerisinde büyük ölçüde kırıldı ve enerjisini boşalttı.