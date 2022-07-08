Nagihan Karadere'den Survivor itirafı: Kediye aslanı boğdurdular resmen

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor şampiyonluğu günlerdir tartışılırken Nagihan Karadere'den olay bir yorum geldi.

Survivor Nagihan final sonrası tartışmalar devam ederken "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" demişti. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrası eski yarışmacılar yorumlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Survivor’u 6. olarak tamamlayan Nagihan Karadere son olarak bir takipçisine verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Böyle bir sezon olacağını bilseydim asla gitmezdim, kendimi affetmiyorum. Kediye aslanı boğdurdular resmen."

Survivor Nagihan Karadere'nin bu sitem dolu sözlerinin hedefinde Acun Ilıcalı'nın olduğu düşünüldü.