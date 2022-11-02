  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 3-5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla bir araya gelecektir" denildi. 

Etiketler nato Jens Stoltenberg türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Z Kuşağı hangi partiye oy verecek? Son anket açıklandı
Diyarbakır'da keşfedilen mağarada yeni bir canlı türü bulundu
Araç sahiplerini üzecek haber! Benzin ve motorine zam yolda
Nihal Olçok: ''Erdoğan'ın darbe olacağından haberi vardı''
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
HDP Eş Genel Başkanı Buldan Cumhuriyet'e nefret kustu
İşte 10 soruda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi
Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı
TOGG için zorlu süreç başlıyor! 92 farklı testten geçecek
Enflasyona göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş tablosu