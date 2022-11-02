NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 3-5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla bir araya gelecektir" denildi.
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