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Okulda fenalaşan çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Okulda fenalaşan çocuk hastanede yaşamını yitirdi
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İstanbul Esenyurt'ta okul bahçesinde fenalaşan epilepsi hastası 6 yaşındaki Hiranur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur D. okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü. Ailesi daha sonra Hiranur’u Esenyurt’taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi. Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen babası hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

DHA

Etiketler esenyurt okul epilepsi
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