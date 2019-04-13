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  3. 13 Nisan 2019 10:54

Önce Büyükçekmece şimdi de Esenyurt! Polis seçmen tespiti yapıyor

Polisin Büyükçekmece’nin ardınan Esenyurt’ta da bazı adreslere giderek sandık başkanları ve seçmenleri sorgulamaya başladığı iddia edildi.

Önce Büyükçekmece şimdi de Esenyurt! Polis seçmen tespiti yapıyor
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31 Mart Yerel Seçimleri’nde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP’li Mehmet Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını alarak görevine başladı. YSK’nin kesin sonuçları açıkladığı ilçede polisin bazı evlere giderek seçmen sayısını kontrol ettiği ileri sürüldü. Esenyurt’taki Yusuf Özvatan Ortaokulu’nda, sandık başkanı olarak görev yapan Mehmet Sadık Çağış, polislerin kendi evine de gelerek seçmen sayısını sorguladığını söyledi. Çağış, “Polis evime geldi. Esenyurt’ta Yusuf Özvatan Ortaokulu’nda 20345 No’lu sandık başkanıydım. Kimliklerimizi sordular. ‘Amacınız ne?’ dedim. Kimliklerini ve bir yazı gösterdiler. Hanımı ve çocukları sordu. Kaynanamda bizimle kalıyor. Onu da sordular ‘bizde kalıyor’ dedim” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, polislerin tavırlarından dolayı tedirgin olduğu belirten Çağış, “Evime geldikten sonra dışarıya çıkamadım. Ben engelliyim aynı zamanda bir ameliyat geçirdim. Tedirginlik yaşadım. Her gün seçim kurula gidiyordum. Ama o gün gidemedim” dedi.

 

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