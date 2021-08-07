Orman yangınları 11. gününde: 2 ilde 6 orman yangını devam ediyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından paylaşılan son verilere göre, 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Yangınların 2 ilde 6 noktada sürdüğünü aktaran Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor" dedi.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale edildiğini bildiren Pakdemirli, 47 ilde çıkan 223 orman yangının 217'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Devam eden yangınlara ilişkin bazı detaylar şöyle:

MUĞLA

Muğla'da çıkan 4 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 26 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 150 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı. Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve kandan müdahale ediyor.

Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 10 gündür süren yangının da söndürülmesi için çalışılıyor.

AYDIN

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarına yurttaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor. Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.