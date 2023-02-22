ÖSYM açıkladı; 2023-YÖKDİL/1 ertelendi

ÖSYM Başkanlığı, uygulanma tarihi 12 Mart olarak duyurulan YÖKDİL/1 sınavının 26 Mart'a ertelendiğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL/1) ertelendiğini açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1 Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.

Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.

ÖSYM sitesinde yer alan duyurunun devamında şunlara yer verildi:

"Adaylar başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 27 Şubat 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.

Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir."