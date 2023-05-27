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Otogarda seçim hareketliliği

Otogarda seçim hareketliliği
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28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim nedeniyle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Memleketlerinde oy kullanacaklar ve İstanbul'da oy kullanmaya gelenler otogarda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor. 

"KANSER HASTASI OLMAMA RAĞMEN GİDİYORUM"

Balıkesir'e gideceğini belirten bir vatandaş, "Normalde İstanbul'da ikamet ediyorum. Üniversite okuduğum için Balıkesir'deydim, ikametimi oraya aldırmıştım. Oy kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tarafımız ne olursa olsun, gidip sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu bize verilen demokratik bir hak ve bunu kullanmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.  

Otogara gelen bir vatandaş ise, "Kanser hastası olmama rağmen İstanbul'dan tekrar Erdek'e gidiyorum. Kemoterapi görüyorum halen fakat, bir oy bir oydur. Demokratik katılım için, gidiyorum. Tabi, bu ikinci sefer. Büyük masraf olmasına rağmen, yine de kullanmak için gideceğim" diye konuştu.

Otogarda bekleyenlerden bir yurttaş ise, "Vatandaşlık görevim için oyumu kullanmaya gidiyorum. Iğdır, Merkez'e gidiyorum. Oyumu kullandım, geldim, ikinci tura kaldı, tekrar gidiyorum" dedi.

DHA

Etiketler esenler 15 temmuz otogar
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