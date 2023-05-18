Oy ve Ötesi'nden 2'nci tur için son gün çağrısı

Oy ve Ötesi Derneği, Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sandıklarda gönüllü olmak için bugünün son gün olduğunu hatırlatarak “Müşahit olmakta çekinilecek bir şey söz konusu değil. Tüm bilgi ve eğitimlerle yanınızda olacağız” dedi.

Yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, 28 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak olan seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Dernek, iki aday arasında gerçekleşecek olan seçimlerde sandıklarda gönüllü olmak için bugün son gün olduğunu anımsatarak gönüllü olma çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Mümkün olduğunca tüm sandıklarda olabilmek adına başvuru alamadığımız ilçelere yönlendirme sağlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sandık başında görev almak isteyenlerin sayısının 200 bine çıkartmak istediklerini belirten Oy ve Ötesi Derneği’nin açıklamasında “Müşahit olmakta çekinilecek bir şey söz konusu değil. Tüm bilgi ve eğitimlerle yanınızda olacağız” denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde bugün yaptığı açıklamada, sandık güvenliği için yurttaşlara çağrı yaparak her sandıkta 5 müşahite ihtiyaç olduğunu söyledi.