Parktaki arılar vatandaşları soktu !

Antalya'nın en kalabalık parklarından birindeki ağaca konan ve vatandaşları sokan arılar, haber yapmaya gelen muhabir tarafından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana alındı.



Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan bir vatandaş, oğul veren arıların çam ağacına toplandığını fark etti. Kendi yöntemleriyle yaklaşık 10 metre yükseklikteki arıları almaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca arıları iyice huysuzlandırdı. Kızgın arıların çevredekileri sokması üzerine vatandaşlar arıları almaya çalışan kişiye tepki gösterdi.

Parktakiler kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye vatandaşların girişine izin vermeyerek, itfaiyeden destek istedi. Parka gelen itfaiye ekipleri, maskelerinin olmaması nedeniyle arılara yaklaşamadı. Bu sırada haber yapmak için parka gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık da yaptığını belirterek, itfaiyenin desteğiyle oğul veren arıları ağaçtan alabileceğini söyledi. Akar, arıcı maskesini giyerek bir kovan ile itfaiyenin merdiveniyle arılara ulaştı. Oğul arının dalda biriktiği yerdeki petekler kesilerek kovana alındı. Motosikletli Yunus timleri de kask takarak Akar'a yardım etti.