Pastırma yazına merhaba... Yaz geri geldi
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları artıyor, Türkiye pastırma yazı etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:
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