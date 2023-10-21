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Pastırma yazına merhaba... Yaz geri geldi

Pastırma yazına merhaba... Yaz geri geldi
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları artıyor, Türkiye pastırma yazı etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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