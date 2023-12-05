Pelin Batu'dan İBB adaylığı iddialarına jet yanıt
HEDEP'in İBB başkan adayı olacağı iddia edilen Pelin Batu, söz konusu iddiayı yalanladı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için Ahmet Türk, Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu’nun isimlerinin geçtiğini iddia etti.
Pelin Batu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
Batu şu ifadeleri kullandı:
“HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi ‘gazeteciler’ var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!”
HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!— Pelin Batu (@pelinbatutr) December 4, 2023
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