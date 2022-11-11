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Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar

Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar
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Elazığ'da dilencilere yönelik denetimde bir dilencinin yanında bulunan pirinç torbasını kontrol eden zabıta ekipleri, pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladı. Pirincin içerisinden 450 lira çıktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 35 dilenci Zabıta Kontrol Noktasına götürüldü. Burada dilencilerin üzerleri arandı.

204 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bir dilencinin elinde bulunan pirinç poşetinden şüphelenen ekipler, baktıklarında içerisinde para olduğunu gördü. Bunun üzerine pirinci bir tepsiye döken ekipler, taş ayıklar gibi para ayıkladı. Bir kilo pirincin içerisinden 450 lira çıktı. Paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği dilencilerin her birine 204 lira para cezası kesildi.

"PİRİNCİN İÇERİSİNDEN TAŞ AYIKLAR GİBİ PARA AYIKLADIK"

Polis ile iş birliğinde 35 dilencinin alındığını belirten Zabıta Amiri Kadir Temur, “Alınan dilenciler zabıta noktasına getirildi ve üst aramaları yapıldı. 35 dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür insanlara yardımlarda bulunmamalarıdır. PARA verdikçe alışkanlık ve meslek haline getiriyor. Bu çerçevede bizler çok zorluk yaşıyoruz. Çalışma yaptığımız zaman da vatandaşlarımızdan ricamız bize müdahalede bulunmasınlar ve yardımcı olsunlar. Aldığımız bir dilencide Pirinç içerisinde 450 lira para çıkardık. Pirincin içerisinden taş ayıklar gibi para ayıkladık. 450 lira para çıktı. Tutanakla birlikte kayıt altına aldık” dedi.

 

 

İHA

Etiketler elazığ zabıta dilenci
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