Piyasalar zirveye demirledi! Gram altın rekor kırdı

2021'in son çeyreğine rekor üstüne rekor kırarak giren piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Gram altın 571 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Geçen hafta gelen enflasyon rakamları açıklamasıyla yeniden alevlenen piyasalar zirveye demir atmış durumda.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu. E kim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım asyı toplantısından da ekim ayında olduğu gibi bir faiz indirimi beklentisinin oluşması dolardaki hareketin ana nedeni olmaya devam ediyor.

Bunun yanında bu hafta perşembe günü açıklanacak cari açık verisi takip edilecek.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,72 TL'den, Euro 11,25 TL'den Sterlin ise 13,16 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7090 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1940 lira olmuştu.

Gram altın rekor kırdı

Gün içinde 571 lirayı gören gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Onsu 1.823 dolar olan altında, gram altın 564/570, çeyrek altın 916/935, Cumhuriyet altını ise 3.768/3.809 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 7.62 TL civarında hareket ediyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 65 bin 560 dolardan, Ethereum ise 4 bin 733 dolardan işlem görüyor.