PKK baba ve oğlunu katletti

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş dün akşam saatlerinde bir grup terörist tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda ölü bulunurken teröristlerin bölgeden kaçtıkları belirtildi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda güvenlik kuvveti çevrede geniş önlemler alırken, teröristlerin muhtemel kaçma güzerg