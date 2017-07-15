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  3. 15 Temmuz 2017 12:44

PKK baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinden bir grup terörist tarafından kaçırılan baba ile oğlu Hazro ilçesi kırsalında ölü bulundu.

PKK baba ve oğlunu katletti
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Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş dün akşam saatlerinde bir grup terörist tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda ölü bulunurken teröristlerin bölgeden kaçtıkları belirtildi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda güvenlik kuvveti çevrede geniş önlemler alırken, teröristlerin muhtemel kaçma güzerg

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