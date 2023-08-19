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PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT, PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İ.'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İ.'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

Etiketler mit operasyon pkk
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