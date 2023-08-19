PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İ.'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İ.'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.
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