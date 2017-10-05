PKK'ya operasyon: 10 kişi gözaltında

Bitlis ve İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik oprasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak", "işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" ve "yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla 4 Eylül'de 10 şüphelinin yakalanması için Bitlis merkez, Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda N.A, H.K, H.Y, E.T, A.A, İ.İ, D.A, Y.Y, R.K, M.B. gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitapların da arasında olduğu çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.