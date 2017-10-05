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  3. 05 Ekim 2017 21:13

PKK'ya operasyon: 10 kişi gözaltında

Bitlis ve İstanbul'da PKK'ya yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya operasyon: 10 kişi gözaltında
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Bitlis ve İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik  oprasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre  edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak",  "işbirlikçilik  faaliyetlerinde bulunmak" ve "yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla 4 Eylül'de 10  şüphelinin yakalanması için Bitlis merkez, Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçeleri ile  İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda N.A, H.K, H.Y, E.T, A.A, İ.İ, D.A, Y.Y, R.K, M.B.  gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise FETÖ/PDY terör  örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitapların da arasında olduğu çok sayıda  örgütsel yayın, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri  eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince  kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

AA

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