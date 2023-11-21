Polat çifti soruşturmasında bir isim daha serbest!

Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan mali müşavir, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polat çiftiyle ilgili soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden bir olan Z.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y. çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 10 oldu.

DHA