11 belediye başkanından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının ardından Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Yalova Belediye Başkanı yayımladıkları ortak açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması yaptı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının ardından CHP'li 11 ilin belediye başkanı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek açıklaması yaptı. 11 belediye başkanı açıklamasında "Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

11 belediye başkanının imzasını taşıyan metin şu şekilde:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partili 11 İl Belediye Başkanı olarak; ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde bir yandan yurttaşlarımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyor, bir yandan da Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha demokratik, daha zengin ve daha çağdaş bir Türkiye inşası yolunda mücadelemizi sürdürüyoruz.

"BÜTÜNLEŞTİRİCİ TAVIR" VURGUSU

Çok kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta vurguladığı demokratik, eşitlikçi ve liyakate dayalı bir Türkiye kurma arzusu ve gayretini, bu süreçteki kararlı duruşunu, bütünleştirici tavrını heyecanla takip ediyor ve bizlerle çalışmalarımızı bu gayede şekillendiriyoruz.

"KILIÇDAROĞLU İLE YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYOR VE SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz.

Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu asla yalnız bırakmayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla."

İmzası bulunan belediye başkanları:

- Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir

- Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin

- Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı

- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz

- Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

- Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu

- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

- Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan

- Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman