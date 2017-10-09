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ABD KONSOLOSLUĞUNDA İKİNCİ GÖZALTI KARARI
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  4. 09 Ekim 2017 13:25

ABD ile kriz sonrası ilk görüşme

ABD ile yaşanan kriz sonrası ABD Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

ABD ile kriz sonrası ilk görüşme
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Türkiye ve ABD'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından  vize krizinde sıcak gelişme yaşandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in Ankara dışında olması  sebebiyle  Ankara  Büyükelçiliği Müsteşarı Kosnett Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık yetkilileri, Kosnett'e "gereksiz tırmanışa ve mağduriyete yol  açan vize işlemlerinin askıya alınmasına yönelik karardan dönülmesi yönündeki  Türkiye'nin beklentisini" iletti.

ABD ELÇİSİYLE TELFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın da dün akşam  ABD Büyükelçiliğinin vize konusundaki açıklamasının ardından Büyükelçi Bass ile  telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

ADALET BAKANI, BÜYÜKELÇİYİ REDDETTİ

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmek istedi. Bakan Gül ise görüşme talebini kabul etmedi.

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 KRİZ ABD'NİN AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI 

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan  vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine, Türkiye’nin Washington  Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize  işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasını yapmıştı. Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin  yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin  Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı  Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ''Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini  ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

  Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk  Dışışileri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle  bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD  Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir  diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

AA

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