ABD ile kriz sonrası ilk görüşme

Türkiye ve ABD'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından vize krizinde sıcak gelişme yaşandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in Ankara dışında olması sebebiyle Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Kosnett Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık yetkilileri, Kosnett'e "gereksiz tırmanışa ve mağduriyete yol açan vize işlemlerinin askıya alınmasına yönelik karardan dönülmesi yönündeki Türkiye'nin beklentisini" iletti.

ABD ELÇİSİYLE TELFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın da dün akşam ABD Büyükelçiliğinin vize konusundaki açıklamasının ardından Büyükelçi Bass ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

ADALET BAKANI, BÜYÜKELÇİYİ REDDETTİ

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmek istedi. Bakan Gül ise görüşme talebini kabul etmedi.

Vize krizinde yeni gelişme: Eşi ve oğlu sorguda

KRİZ ABD'NİN AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasını yapmıştı. Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk Dışışileri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.