ABD'den, Erdoğan'ın ''fırçası''na yanıt geldi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyareti için "Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Biraz kafanı çalıştır. Senin muhatabın Cumhurbaşkanıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ABD'den yanıt geldi.

ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çeken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in millet ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ‘rutin ziyaret’ olduğunu ifade etti.

Flake, Kılıçdaroğlu’nu 29 Mart’ta CHP genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti. Bu görüşmeye kızan Erdoğan, “Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin? Bizim kapılar ona kapandı” diye ifade etmişti.

VOA Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti:

“Yurtdışında görevli ABD büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye’de, Büyükelçi Flake için de geçerli.”

NE OLMUŞTU ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Bağcılar'da Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etmiş ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir." demişti.