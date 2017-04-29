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  1. 29 Nisan 2017 20:00

Abdullah Gül yeni KHK'da büyük şok yaşadı

OHAL kapsamında 2 yeni KYK yayımlandı. Kamuda yeni ihraçlar yaşandı. TSK'dan ihraç edilenler arasında sürpriz isimler var.

Abdullah Gül yeni KHK'da büyük şok yaşadı
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KHK'lar ile Kara Kuvvetlerinde halen tutuklu bulunan Kara Havacılık eski Okul Komutanı Tuğgeneral İdris Fevzi Okan ile 43 Albay da meslekten ihraç edildi. Deniz Kuvvetlerinde 13, Hava Kuvvetlerinde 8 Albay'ın da görevine son verildi. TSK'da Hava Kara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında çok sayıda subay ve astsubay da ihraç edildi.

GÜL'ÜN YAVERİ

İhraç edilen isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban da bulunuyor. Özdaban bir süre 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalışmıştı. 16 Ocak’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan Özdaban Türkiye'ye getirilmiş ve sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra ise yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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Sözcü

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