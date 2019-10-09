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  4. 09 Ekim 2019 23:13

Abdullah Gül'den ''Barış Pınarı Harekatı'' açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fırat'ın doğusuna düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı" hakkında açıklama yaptı. Gül, "Barışın diplomasiyle sağlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır" dedi.

Abdullah Gül'den ''Barış Pınarı Harekatı'' açıklaması
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamasında, ''Bölgemizde tesis edilecek barışın kalıcılığının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esas alınarak, büyük güçlerin küresel hesap ve çıkarlarından bağımsız bir şekilde yürütülecek diplomasiyle sağlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır'' ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan harekâtı yürüten Kahraman Ordumuzun görevini başarıyla icra edip Mehmetçiğin salimen yurda dönmesini Allah'tan dilerim.

Bölgemizde tesis edilecek barışın kalıcılığının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esas alınarak, büyük güçlerin küresel hesap ve çıkarlarından bağımsız bir şekilde yürütülecek diplomasiyle sağlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.''

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