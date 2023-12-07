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Adalet Bakanlığı’ndan ''Mansur Yavaş yargılansın'' başvurusu

Adalet Bakanlığı’ndan ''Mansur Yavaş yargılansın'' başvurusu
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ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında şikayetle başlayan bir davada Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma istedi.

Adalet Bakanlığı, AK Partili Mehmet Ali Alan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şikayeti hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesinden 3 yıl sonra başvuru yaptı.

Kanun yararına bozma isteyen Bakanlık, "Yavaş’ın sözlerinin AK Parti Kırşehir Milletvekili aday adayı olan Alan’ı küçümseyici ve incitici olduğunu" iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş insanı Sinan Aygün’e ait Togo Kuleleri'nin yıkımı için girdiği mücadelede, karşı tarafa çalıştığını iddia ettiği belediyenin eski avukatı Mehmet Ali Alan tarafından şikâyet edildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. 

Üç yıl sonra, Yavaş’ın adaylığını açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma istedi. 

Yavaş’ın sözlerinin AK Parti Kırşehir Milletvekili aday adayı olan Alan’ı küçümseyici ve incitici olduğu iddia edildi.

İsmail Saymaz'ın Sözcü'deki yazısının tamamı için...

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş başvuru mahkeme mansur yavaş yargılansın bakanlık adalet bakanlığı
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