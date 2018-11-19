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  4. 19 Kasım 2018 15:28

Ahmet Akın: ''Balıkesir'de herkesi kucaklayacağız''

Türkiye’de ilk Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Ahmet Akın, sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil herkesin oyunu almaya talip olduklarını söyledi.

Ahmet Akın: ''Balıkesir'de herkesi kucaklayacağız''
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Adaylığı açıklandıktan sonra Balıkesir’de büyük bir coşkuyla karşılanan Ahmet Akın, Susurluk ve Bigadiç ilçeleri ile mahallelerinde yaptığı ziyaretlerde halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Balıkesir’de hafta sonu Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda gövde gösterisine dönüşen açıklamasının ardından durmaksızın Balıkesir ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın “Balıkesir benim ailem diyerek çıktığım bu yolda Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak herkesi kucaklayacak, sıkılmadık el, gidilmedik ev bırakmayacağım. Ben Balıkesirli hemşerilerimin gözünde umudu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü hepimiz inanıyoruz. Umudu yakaladık, şimdi de başarıyı yakalayacağız. Bütün herkesi kucaklayan, bir olan, beraber olan politikalarımızla projelerimizle yola çıktık. Bir olacağız beraber olacağız. Çünkü bir olursak beraber olursak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını alırız” diye konuştu.

ahmet akın , chp
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