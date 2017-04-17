  1. 17 Nisan 2017 02:34

AK Parti 16 yıldır ilk kez İstanbul ve Ankara'yı kaybetti

16 Nisan referandumunda Evet sonucu çıktı ama AK Parti bu sonuca "yeterince" sevinemedi. Bunun en büyük sebebi ise 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti ilk kez sandıkta İstanbul ve Ankara'dan beklediği oyu alamadı.

AK Parti 16 yıldır ilk kez İstanbul ve Ankara'yı kaybetti
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Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan sonuçlarına bakıldığında referandum sonuçlarına göre Türkiye genelinde %51,4 Evet, %48,6 Hayır oyu çıktığı görülüyor.

Ancak bununla birlikte Türkiye'nin en büyük 3 ili olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hayır oyları Evet oylarını geçmiş durumda.

Bu da 2001 yılında kurulan AK Parti'nin geride bıraktığı 16 yılda ilk kez Ankara ve İstanbul'da beklediği sonucu alamadığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre;

İstanbul: %48,6 Evet / % 51,3 Hayır
Ankara: %58,8 Evet / % 51,1 Hayır
İzmir: %31,2 Evet / % 68,8 Hayır

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