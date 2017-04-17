AK Parti 16 yıldır ilk kez İstanbul ve Ankara'yı kaybetti

Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan sonuçlarına bakıldığında referandum sonuçlarına göre Türkiye genelinde %51,4 Evet, %48,6 Hayır oyu çıktığı görülüyor.

Ancak bununla birlikte Türkiye'nin en büyük 3 ili olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hayır oyları Evet oylarını geçmiş durumda.

Bu da 2001 yılında kurulan AK Parti'nin geride bıraktığı 16 yılda ilk kez Ankara ve İstanbul'da beklediği sonucu alamadığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre;



İstanbul: %48,6 Evet / % 51,3 Hayır

Ankara: %58,8 Evet / % 51,1 Hayır

İzmir: %31,2 Evet / % 68,8 Hayır