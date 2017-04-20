AK Parti referandum sonuçlarını analiz etti

AK Parti'de referandum sonrası ilk değerlendirmelerde, beklenen oranda “Evet”e ulaşılamaması temelde 3 nedene bağlandı. Süreçte kapsayıcı bir dil kullanılamadığı, ekonomik durgunluğun etki ettiği ve özellikle büyükşehirlerde paketin çok iyi anlatılamadığı yorumları yapıldı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre AK Parti’den dün gerçekleşen MYK ve MKYK toplantılarında, genel olarak referandumdan “zaferle çıkıldığı” görüşü hâkim olurken, seçmenin verdiği mesajlar da anlamlandırılmaya çalışıldı. Bu konuda önümüzdeki süreçte illerden gelen raporlar ve araştırmalar çerçevesinde daha kapsamlı analizler yapılacağı vurgulandı. AK Parti’de yapılan ilk yorumlarda, “Kullanılan dilin daha kapsayıcı olması gerekirdi. ‘Hayır’ diyenlere yönelik söylem daha kuşatıcı olabilirdi” değerlendirmesinde bulunuldu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE NEDEN 'HAYIR' ÇIKTI

Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde “Hayır” oyunun önde olması, paketin “çok iyi anlatılamaması” ve “muhalefetin daha etkili argümanlar kullanması”na bağlandı. Bunların yanı sıra ekonomide yaşanan durgunluğun da çıkan sonuçta etkili olduğu, özellikle genç işsizlerin “Hayır”a yöneldiği tespiti yapıldı. Büyükşehirlerde MHP’den beklenen oranda destek alınamadığı da ifade edilirken, AK Parti teşkilatlarının da kendi seçmenine yoğunlaştığı, MHP seçmenine yönelik yeteri kadar çalışma yapmadığı kaydedildi. AK Parti referandum sonuçlarını hem yerel hem de genel seçimler için bir “erken uyarı” olarak görürken, özellikle yerel yönetimlere yönelik özel bir çalışma da başlatılacak.

İLÇE BAZLI ANALİZ

Önümüzdeki süreçte ise referandum sonuçları ilçe bazlı olarak analiz edilecek. Türkiye geneli “Evet”-“Hayır” oylarının dağılımı ve oy oranlarına yer verilecek analizde, yurtiçi ve yurtdışı sonuçları ayrı ayrı yer alacak. Analiz, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım’a bir rapor halinde sunulacak.