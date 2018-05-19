AK Parti Trabzon'da Erdoğan krizi

AK Parti Trabzon İl Başkanlığının yaptığı toplantıda büyük bir tartışma yaşandı. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nın 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarla ilgili İl Başkanı Haydar Revi, AK Partili belediye meclis üyeleri ile Seçim Koordinasyon Merkezi üyelerini toplantıda buluşturdu. Ancak toplantıya 204 meclis üyesinden sadece 98 kişi katıldı.

Haber61'de yer alan habere göre, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi yoklama aldığı sırada sinirlenerek, ”Neden katılım az” diye sorguladı. Ardından bir konuşma yaptı. Sonra meclis üyelerine söz verildi. Bu sırada kriz patladı.

Tonya Meclis Üyesi Hasan Tonya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Muhtarları defalarca yanına çağırdı. Bizi bir kez bile davet etmedi. Bu doğru değil. Şimdide bizi seçim öncesi sahaya inin oy isteyin çalışın diyor.” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ELEŞTİREMEZSİN"

Konuşmasına devam etmek isteyen Tonya’nın süzünü kesen SKM Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu, “Bizim partimizin varlık sebebi, en büyük gücü Cumhurbaşkanımızı eleştiremezsin! Tasarrufları bizim için emirdi. Haddini bil. Kimse AK Parti çatısı altında sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiremez.” diyerek sert çıktı.

İL DİSİPLİN KURULAN SEVK EDİLEBİLİR

Tartışmanın büyümesini il başkanı Revi önlerken Tonya’nın İl Disiplin Kuruluna sevkedilip edilmeyeceği merak konusu oldu.