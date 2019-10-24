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  4. 24 Ekim 2019 16:07

AK Parti'de Davutoğlu istifası daha! Zehir zemberek açıklamayla istifa etti

24. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk yaptığı basın toplantısıyla "Kuruluşunda ağır bedeller ödediğim, kuruluş felsefelerinden uzaklaşarak değer yargılarının şahsi menfaatler üzerine inşa edildiğini gördüğüm partimden bugün itibari ile istifa ediyorum” dedi.

AK Parti'de Davutoğlu istifası daha! Zehir zemberek açıklamayla istifa etti
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Mustafa Öztürk, yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, siyasal ve ekonomik durumları da bulundurarak, istifa sürecimi ertelemiştim. Ancak partimin yetkili organları gelinen bu noktada öz eleştiriye açık olmadığını gördüm.

Oysaki AK Parti’nin kuruluş felsefesinde özgürlükçü bir duruşla, bazı kurumların tekelinde olan siyasetteki zincirlerinin kırılması vardı, bunu da bazı dönemlerde başardık.

AK Parti’nin hak ve hakikatin yanından uzaklaşarak siyaseti kendi çıkarları doğrultusunda yapan kişiler tarafından kullanılmasına zemin hazırladığını düşünüyorum. Kul ve kamu haklarının olmazsa olmazımızdan hızla uzaklaştırıldığımızı da belirtmek isterim.

Bilgiye dayalı, Türkiye'de siyasette değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek, kurumsallaştıracak ve geleceğe umutla bağlanacak yeni bir siyasi partiye fikren ve gönül olarak destek olacağım” ifadelerinde bulundu. Öztürk, Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceğini belirtti.

Mustafa ÖZTÜRK KİMDİR?

24. dönem AK Parti Bursa Milletvekili olan, Öztürk, 2011-2015 yıllarında TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyeliği ve Türkiye Bulgaristan Dostluk Grubu Başkanı olarak çalıştı.
 

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