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AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran görüntü; bu talimatı verdi

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran görüntü; bu talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetimine "TBMM oturumlarına tam kadro katılım" talimatı verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelere son dönemde az sayıda milletvekilinin katılması sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı kızdırdı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Erdoğan, AK Partili vekillere “Meclis faaliyetlerini aksatmaması ve her milletvekilinin genel kurula katılması yönünde” talimat verdi.

Bunun üzerine genel kurulda, önceki gün “yoklamalı açılış” kararı alındı. Meclis İçtüzüğü’ne göre, TBMM Genel Kurulu toplantısının başlayabilmesi için “toplantı yeter sayısı” gerekiyor. Yoklamada “yeterli üye sayısına” ulaşılamaması halinde oturumu yöneten başkan genel kurulu kapatıyor. TBMM Genel Kurulu, önceki gün, “yoklamalı açılış” kararı sonrasında toplandı. Çok sayıda milletvekilinin de genel kurula geldiği görüldü. Söz konusu kararın alınmasında PKK’lılarla fotoğrafları ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in “milletvekilliğinin düşürülmek istenmesinin” de etkili olduğu belirtildi.

 TBMM İçtüzüğü’ne göre, bir milletvekili, Meclis çalışmalarına “özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa millekveliği düşürülüyor.

 

 

Cumhuriyet

Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan talimat cumhurbaşkanlığı meclis tbmm
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