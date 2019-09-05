AK Parti'de revizyon başlıyor ! Listeler halinde duyurulacak

Temmuz ayında bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin aksayan yönlerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Oktay, AK Parti'nin pazartesi günü yapılan MYK toplantısında çalışmaları uzun bir sunumla anlattı. Sunum öncesinde MYK üyelerine sistemin işleyişi ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili üç büyük kitap ve bir de kitapçık dağıtıldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yapılan çalışmalarda, verimliliğin düştüğü, bürokrasinin artma eğilimde olduğu ve tabandan gelen problemlerin çözümünden uzaklaşıldığı gibi başlıklar tespit edildi.

BAKANLARA MECLİS NÖBETİ

Çözüm önerileri arasında ise bakanların her hafta Meclis’te nöbet tutması, komisyon toplantılarına mutlaka katılması gibi başlıkların yer aldığı belirtildi. Ayrıca bakan yardımcılarının yetkilerinin artırılması ve bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlayacak sorumlu bir bakan yardımcısının görevlendirilmesi formülünün tartışıldığı aktarıldı.

'VEKİLLER YASA YAPMA SÜRECİNE DAHA FAZLA KATILMALI'

Bunun yanı sıra, yasa yapma sürecine parti grubu ve milletvekillerinin daha fazla katılması ve milletvekillerinden gelen önerilerin dikkate alınması da gündeme gelen diğer başlıklar.

'MERKEZ YÖNETİMDE PROBLEM VAR'

Yeni sistemle ilgili yapılan ankette, yaşanan aksaklıkların yüzde 80’inin yasal ya da anayasal eksikliklerden değil, uygulamadan kaynaklandığı tespiti yapıldı. Ayrıca, taşra teşkilatlarının yeni sisteme daha kolay adapte olduğu, merkezi yönetimde ise problem yaşandığı, verimliliğin düştüğü, imza ve karar süreçlerinin ise daha da yavaşladığı belirtildi.

MYK ÜYELERİ: YARGIDA SORUN YAŞANIYOR

Toplantıda bazı MYK üyelerinin, çalışmada daha çok yasama ve yürütme ayağına odaklanıldığı ancak yargı ayağının eksik kaldığını gündeme getirerek, yargıda yaşanan sorunların da kendilerine mal edildiğini bu nedenle sistemin yargı yönünün de ele alınması gerektiğini söylediği öğrenildi.

SİSTEMDE REVİZYON LİSTELER HALİNDE DUYURULACAK

Yeni sistemin revizyonunu içeren hazırlıklar, ekim ayının başında kamuoyuna açıklanacak ve yasama, hükûmet, Cumhurbaşkanlığı bağlamında yapılacak düzenlemeler listeler hâlinde duyurulacak. Öte yandan, kamuoyuyla paylaşılmak üzere bir mini kitapçık hazırlandığı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitapçığın içeriğinin dar tutulduğunu belirterek, daha geniş bir kitapçık hazırlanmasını istediği öğrenildi.