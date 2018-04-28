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  4. 28 Nisan 2018 15:10

AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abdullah Gül'ün seçim kararını böyle değerlendirdi.

AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt geldi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'e yanıt verdi. Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül resmen açıkladı ! Aday olacak mı ?Abdullah Gül resmen açıkladı ! Aday olacak mı ?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.  Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı

İstanbul'da Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Abdullah Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.

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