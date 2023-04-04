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AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO’ya üyeliğine katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

NATO’ya üyeliği sebebiyle Finlandiya’yı tebrik eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Etiketler ak parti nato nato üyelik
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