AK Parti'den İmamoğlu soruşturmasına yorum

i, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İmamoğlu'na açılan soruşturma için, "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili soruşturma açılmasına AK Parti'den bir yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor" dedi. Belediye başkanlarının kendi hizmetleriyle gündeme gelmesini istediklerini söyleyen Turan, "Gereksiz kavgalarla gündem olup ilerki yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" diye konuştu.