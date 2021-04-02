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AK Parti'den Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Bizim kusurumuz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, kokain görüntüleri ile gündem olan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili olarak : "Bu kadar yanlışı olan kişinin bu kadar kolay işe alınması bizim kusurumuz." dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye’nin gündemine oturan, AKP’de büro elemanı olduğu belirtilen ve uyuşturucu kullandığı görüntüleri gündeme oturan Kürşat Ayvatoğlu’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayvatoğlu'nun uç bir örnek olduğunu ve partisinin gerekenleri yaptığını, konuyu yargıya taşıdığına işaret eden Turan, "Partimizde bu kadar yanlışı olan bir kişinin bu kadar kolay, bu kadar tedbirsiz, bu kadar rahat işe girmesi, bizim kendi kusurumuz, kendi sorunumuz. Bunu da tartışmaz zorundayız" ifadelerini kullandı.

“O ÖRNEKLER HEPİMİZİ ÜZEN HEPİMİZİ YORAN HEPİMİZİN DIŞLADIĞI ÖRNEKLER”

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın görüştüğü Turan, “Son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi partinizin büro elemanı Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanırken lüks araç içinde görüntüleri. Yine bir milletvekilinizin eski danışmanıyla ilgili dolandırıcılık iddiaları var. Bu genç insanların nasıl bu kadar zenginleştiği sorgulanıyor ve bu konuda partinize eleştiriler var. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Birincisi, daha önceden bilinmesine rağmen, bunların kongreden sonra servis edilmesini, kongreden kaynaklı pozitif siyasi iklimi bozma çabası olarak değerlendiriyorum. Dediğiniz isimler çok uç, çok farklı, çok istisna isimler. AK Parti bu değil, bu olmaması lazım. Biz Yusuf diye ifade edilen evlatlarımızı, Ömer iddiası ortaya koyduğumuz insanları arayan bulan insanlarız. O örnekler hepimizi üzen hepimizi yoran, hepimizin dışladığı örnekler. Kaldı ki o örneklerin görüntüleri ortaya çıktığı andan itibaren, partimizin ilgili kurulları anında işine son verdi, yargıyı emniyeti göreve davet etti. Bırakın sahip çıkmayı aksine en hızlı şekilde cezalandırılsın, diye adımlar atıldı. O yüzden bu kötü örnekler üzerinden partimizi okumayı doğru bulmuyorum. Ama 13 milyonun üzerinde üyesi olan bir partiyiz. İçimizde yanlışlar hatalı kişiler olacak. Mesele bu yanlışlar hatalar görüldüğünde AK Parti'nin nasıl tavır aldığı konusu. Eğer AK Parti bir gün gelir de ‘Ben o Kürşat tarzı örneklerin olduğu yeri savunuyorum, meşru görüyorum sahip çıkıyorum’ derse, ben de AK Parti'de yer almam. Mesele onlara ortaya çıktığında nasıl tavır aldığınız.

Ama şunu da ekleyeyim. Ben milletvekiliyim, grup başkanvekiliyim. Bir memuru bile, yani devletin içerisindeki bir kişiyi bile ya da bir danışman alırken bile bir iki ay süren güvenlik soruşturması var. Bizim partimize bu kadar yanlışı olan bir kişinin bu kadar kolay, bu kadar tedbirsiz, bu kadar rahat işe girmesi, bizim kendi kusurumuz, kendi sorunumuz. Bunu da tartışmak zorundayız.”

OdaTV.com

Etiketler ak parti Bülent Turan Kürşat Ayvatoğlu
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