AK Parti'den siyasi grup ayarına Davutoğlu ayarı !

Anayasa ve TBMM İçtüzük hükümlerine göre siyasi parti grupları 20 milletvekilinden oluşuyor. Siyasi parti grubu demek Meclis’te belirli süreler üzerinden her gün konuşma hakkı demek. Bunun dışında konuşma hakkı çok sınırlı, hatta bu hak başkanın inisiyatifinde demek mümkün. Ancak grup için 20 milletvekili kuralı milletvekili sayısı 450 iken getirildi. Sayı 550’ye çıktığında da son anayasa değişikliği ile 600’e yükseltildiğinde de grup kurma sayısı değişmedi.

AK Parti’de bazı siyasetçiler şimdi bunun değişmesi gerektiğini, grup kurmak için gereken milletvekili sayısının mutlaka 30’un üzerine çıkarılması gerektiğini tartışıyor. Öneriyi tartışmaya açanlar milletvekili sayısındaki artışa paralel olarak bu değişikliği savunurken arka planda AK Parti’nin kendi içinden çıkabilecek yeni bir partinin grup kurmasını güçleştirmeyi hedeflendiği konuşuluyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakanlardan Ali Babacan’ın adlarının geçtiği yeni parti oluşumlarıyla ilgili henüz atılan bir adım yok ama AK Parti şimdiden tüm olasılıklara karşı alabileceği önlemleri düşünmeye başlamış görünüyor. Anayasa değişikliği gerektirecek böyle bir düzenlemeye Meclis’ten olur çıkar mı, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.