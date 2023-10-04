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AK Partili eski milletvekili hayatını kaybetti

AK Partili eski milletvekili hayatını kaybetti
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AK Parti'nin 23 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti.

Ankara'da kalp krizi geçiren 23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tahir Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Tahir Öztürk ak parti kalp krizi vefat etti
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