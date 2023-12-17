AK Partili isim adaylığını ''Mansur Yavaş'a fark atacağız'' diyerek ilan etti

Yerel seçimler için AK Parti'de henüz adaylar resmiyet kazanmazken, Ankara'nın Mamak ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Murat Köşe "Mansur Yavaş'a fark atacağız" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için resmi başvurusun yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapaan Köse, “Ankara’ya talibim” derken, AK Parti'de Ankara için açık açık adaylığını duyuran da ilk isim oldu.

Köse, yaptığı açıklamada da adeta mevcut CHP'li Anakara Büyükşeir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a meydan okudu. Köse "Yavaş’a Fark Atacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara için aday adaylığı başvurusunu yapan Köse'nin açıklaması şöyle;

"Ankara’ya Talibim,

Yavaş’a Fark Atacağız.

Siz Sevgili Hemşerilerimin Teveccühü İle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığına Talip Olduğumu Büyük Bir Heyecan İle Açıklıyorum.

Bildiğiniz üzere 31 Mart’ta Ülkemiz, Şehirlerimiz ve tabii

Güzel Ankara’mızın gelecek beş yılına yön verecek, çok önemli bir seçimin arefesindeyiz.

Birlikte yaşadığımız son 5 yılımıza bakarsak; Ankara’mıza prestij katacak yeni hiçbir eser üretilemediğini, güzel kentimizin ulaşım gibi, asfaltlama gibi rutin belediyecilik hizmetlerinde bile büyük gerileme yaşadığını, ne yazık ki hep beraber izledik.

Üzülerek söylüyorum

Ankara’mız Pırıltısını Kaybediyor…

Bu nedenledir ki; Taşın Altına hem Elimi hem de Gövdemi Koymaya,

Güzel Mamak’ta Büyük Bir Başarıyla Gerçekleştirdiğimiz,

Tüm Türkiye’ye Örnek Olacak, Gönül Belediyeciliğini Esas Alarak Ürettiğimiz Hizmet ve Eserlerin Benzerlerini ve Daha da Fazlasını 25 Güzel İlçemizde de Uygulayarak, Sizlerle Birlikte Başkent’imize Pırıltısını Yeniden Kazandıracak Çalışmalar Üretmeye Talibim.

Niyet hayır, akibet hayır.

Yüce Allah (cc) yar ve yardımcımız olsun…

Türkiye Yüzyılında,

Ankara’nın Yıldızı

Yeniden Parlayacak.

Yeniden Ankara"