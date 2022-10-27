AK Partili Mahir Ünal'ın sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Cumhuriyet dilimizi yok etti'' diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı arayarak bu çıkışının gereksiz olduğunu söylediği öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, Cumhuriyeti ve Türk dilini hedef alan sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da kızdırdı.

Ünal, Cumhuriyet ve Türk dili için “Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir” ifadelerini kullanması tartışma yarattı. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Ünal’ın açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki geldi. Erdoğan’ın, Ünal’ı aradığı ve “açıklamalarının gereksiz olduğunu belirttiği” ifade edilirken Ünal’ın da Erdoğan’a, “sözlerinin yanlış anlaşıldığı” şeklinde savunma yaptığı ifade ediliyor. Erdoğan’ın ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü öncesinde partisinden böyle bir açıklamanın gelmiş olmasına da “kızdığı” kaydediliyor.

"PARTİYİ TARTIŞTIRIYOR"

Ünal’ın sözlerinin ayrıca “partiyi kamuoyu nezdinde tartıştırdığı ve bu tartışmanın da Erdoğan’ın daha önceki konuşmalarında 29 Ekim vurgusunun önüne geçtiği” de kaydedilirken bu açıklamaların 28 Ekim’de Erdoğan’ın açıklayacağı AK Parti Vizyon Belgesi’ni de “gölgede bıraktığı” kaydediliyor. Bu nedenle de Erdoğan’ın Ünal’ı uyardığı ve “partiyi bu tür tartışmaların içine çekecek açıklamalarda bulunmaması gerektiğini” söylediği ifade ediliyor.

ÇELİK’TEN "DÜZELTME"

Erdoğan’ın bu nedenle Ünal’a yönelik uyarısının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, sosyal medya hesabından “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan siyaset kulislerinde söz konusu açıklamalar nedeniyle “Erdoğan’ın Ünal’ı görevden alıp almayacağı” da konuşuldu. Ancak edinilen bilgiye göre Erdoğan, “Ünal’ı görevden almayacak.” Erdoğan’ın grup başkanvekilliği görevinde “seçim öncesinde böyle bir hamle yapmak istemediğinin” de altı çiziliyor.

Cumhuriyet