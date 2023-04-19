AK Partili Özdoğan: ''Ben aradım, 30 TL’ye soğan bulamadım''

Soğan fiyatlarıyla ilgili tartışmalara değinen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ''Ben aradım, 30 TL’ye soğan bulamadım'' dedi.

Gıda fiyatları Ramazanda da tırmandı. Bir zamanlar sofraların kurtarıcısı olan soğanın kilosu 30 TL'ye çıktı.

Siyaset gündemine de yön veren 'soğan' tartışması devam ederken; AK Partili Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Soğanın kilosu 30 TL diyorlar, aradım ama bulamadım” dedi.

"PAZARDA, MARKETTE 30 TL’YE SOĞAN YOK"

Özdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat gibi işgüzarlar var. Soğanın kilosu 30 TL diyorlar. Ben aradım, 30 TL’ye soğan bulamadım. Pazarda, markette 30 TL’ye soğan yok" iddiasında bulundu.

Özdoğan şöyle konuştu:

"Bizim insanımızın şöyle bir özelliği var. Deprem sonrasında imar servisini arayan ve bizzat gelen çok insan var. Daha önce dönüp bakmadığı, ebeden, dededen kalan yerlerin imar durumunu bize çok sormaya başlayan oldu. Sadece piyasa değil. Daha önce düşünülmeyen müstakil alanlara düşkünlük pandemiyle başladı ama depremle beraber iyice arttı. Ticari ahlaka uymayan şeyler kulağıma geldi mi, geldi. Depremden önceki Cuma günü bir pazarlık olmuş, deprem sonra verilen sözden cayılmış ve fiyatımız bu denmiş."

İHA