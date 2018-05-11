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  4. 11 Mayıs 2018 11:41

Akın: ''Ziraat Bankası yandaşların çarkını döndürüyor''

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN, Ziraat Bankası’nın Genel Kurulu’nun ertelenmesini Başbakan’a sordu.

Akın: ''Ziraat Bankası yandaşların çarkını döndürüyor''
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Akın, “Memleket Sandıkları olarak, tarım kesiminin çarkını döndürmek için kurulan Ziraat Bankası, iktidara yakın kesimlerin çarkını döndürmeleri için iktidar sandığına çevrilmiştir.” dedi. Milletvekili Akın’ın önergesi şu şekilde;

Memleket Sandıkları olarak, tarım kesiminin çarkını döndürmek için kurulan Ziraat Bankası, iktidara yakın kesimlerin çarkını döndürmeleri için iktidar sandığına çevrilmiştir. İsmi tarım destekleriyle anılması gereken Ziraat Bankası, bugün büyük inşaat projelerinin, medya projelerinin önde gelen finansman kaynağı olmuştur. AKP hükümetleri döneminde tarımın getirildiği nokta göz önünde bulundurulduğunda tarımın durumu da Ziraat Bankası’nın durumuyla paralel seyretmiştir. Bu bilgiler ışığında;

1)        Tarımı desteklemek amacıyla faaliyette bulunan Ziraat Bankası’nın, AKP hükümetleri döneminde kullandırdığı kredilerin yıllara göre tarım ve tarım dışı alanlara dağılımı nasıl olmuştur?

2)        2003 yılından günümüze kadar Ziraat Bankası’ndan hangi medya gruplarına kredi sağlanmıştır?

3)        Ziraat Bankası’nın Genel Kurulu’nun ertelenmesinin gerekçesi nedir?

4)        Kamunun bankası olan Ziraat Bankası’nın yaptığı harcamalar vatandaşın cebinden çıktığına göre, kamuoyuna bu bilgileri açıklayacak mısınız?

ahmet akın , ziraat bankası , soru önergesi
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