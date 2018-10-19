Akşener: ''Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar ?''

Danıştay 8. Dairesi Türk Eğitim-Sen’in açtığı dav sonrası okullarda okunmadı kaldırılan ‘Andımız’ın yeniden okutulmasına karar verdi. Kararın ardından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa'ya göre Danıştay'ın yerindelik denetimi yapamayacağını, idarenin yerine geçemeyeceğini belirterek, “Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır.” ifadesini kullandı.

Kararla ilgili bir açıklamada Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, “Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir” dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, hukuk devletidir. ‘İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.”

Bozdağ ve Gül’ün açıklamalarına twitter hesabından yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?” ifadelerini kullandı.



