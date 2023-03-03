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Akşener'in masadan kalkmasına AK Parti'den ilk tepki

Akşener'in masadan kalkmasına AK Parti'den ilk tepki
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İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılmasına AK Parti'den ilk yorum Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" ifadelerini kullandı. 

Turan, "En acınası da "selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını" zanneden Altılı Masa'daki küçük partilerin 2 milletvekili için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesi olmaları :( Allah büyük!" paylaşımını yaptı. 

Etiketler ak parti iyi parti meral akşener bülent turan altılı masa
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