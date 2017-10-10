Arınç'tan sürpriz Enis Berberoğlu açıklaması

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'yla ilgili verdiği kararı bozmuş ve Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar vermişti. Bu konuyla ilgili eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bir açıklamada bulundu. Arınç, İstinaf Mahkemesi'nin kararının doğru olduğunu söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için bir açıklama yaptı. Yerel mahkemenin 25 yıl hapis cezasını, İstinaf Mahkemesi geçtiğimiz günlerde bozmuştu. Arınç, mahkeminin bu kararını sevinçle karşıladığını belirtti. 'Aklın yolu bir, evrensel hukuk prensipleri de açıktır' dedi.

Konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yapan Arınç şunları yazdı:

'Enis Berberoğlu'nun geçtiğimiz aylarda tutuklanması sebebiyle yaptığım açıklamada kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmiş ve şu hususların üzerinde durmuştum:

Ancak bu konu ile ilgili olarak, "Söz konusu bilgilerin daha önce TV ve gazetelerde yayımlandığı, sır olmaktan çıktığı, Yargıtay'ın bu konuda farklı içtihatlarda bulunduğu, hatta aynı mahiyetteki diğer suçlara bakıldığında suç vasfının değişebileceği, asil sanık olarak suçlanan diğer kişinin yurt dışında olduğu ve yargılamanın bitmediği, suçun gazetecilik faaliyeti sayılıp sayılmayacağı" gibi başlıklar altında bir süredir yoğun tartışmalar yaşanmıştır.

Kaldı ki isnat edilen suç vahim bir suç olmakla birlikte, suçun teşekkülü bakımından Enis Berberoğlu'nun özel bir kasıt altında bu suçu işleyip işlemediğinin araştırılması gerekmektedir.

Bugün için benim naçizane tavsiyem şudur: Bu kararın, her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır. 15 yılı aşan cezalar doğrudan istinata tabidir ve Bölge Adliye Mahkemeleri, kararları re'sen inceler. Çok kısa bir süre içerisinde bu incelemenin yapılabileceğini düşünüyorum.

Yukarıda görüldüğü şekilde, o gün dikkat çektiğim hususlarla, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 09.10.2017 tarihinde verdiği bozma kararı birebir örtüşmektedir. Zira aklın yolu bir, evrensel hukuk prensipleri de açıktır.

