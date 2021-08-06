''Atatürk’e ihanet eden vatana da ihanet eder''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürk düşmanlığıyla bilinen ve Kurtuluş savaşında keşke Yunan galip gelseydi sözüyle büyük tepki toplayan Kadir Mısıroğlu’nun adını bir cadde ya da sokağa vereceğiz açıklaması yapan AK Partili belediyeye tepki gösterdi.

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk ve Milli Mücadele karşıtı Kadir Mısıroğlu’nun adının kentteki bir cadde ya da sokağa verileceğini açıkladı.

Bu açıklamaya kamuoyundan büyük tepki geldi.

“Yunan sevicinin adının verilmesi ihanettir”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş da bu açıklamaya sert karşılık verdi.

BTP lideri, “Atatürk’e ihanet eden vatana ihanet eder çünkü Atatürk vatandır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şu ifadeleri kullandı; “Kadir Mısıroğlu denen Yunan sevicinin adını herhangi bir caddeye veren Atatürk’e ihanet eder”. Atatürk’e ihanet eden de vatana ihanet eder. Çünkü “Atatürk vatandır”. Eminim bu vatanın öz evlatları da benimle aynı düşüncededir…”