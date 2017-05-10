''Atatürk'e ve ailesine dil uzatanların yeri tarihin çöplüğü olacak''

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, ulu önder Atatürk'e ve ailesine yönelik hakaretlere ateş püsküdrü.

İşte Akın'ın açıklamaları:

"AKP döneminde yaratılan iklim Cumhuriyete, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e karşı saldırıların, iftira ve karalamaların artmasına yol açmıştır. Bir televizyon kanalında kendini bilmez bir müptezel tarafından Atatürk’e yapılan hakaretlere karşı halkımızın sessiz kalacağını sananlar yanıldılar.

Yine bir cemaatin hocalarından olduğu belirtilen Hasan Akar adındaki aşağılık şahsın Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a yağdırdığı iftira dolu hakaretleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Bir ülkenin kurtuluşu ve kuruluşuna öncülük yapmış, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e Kurtuluş Savaşından bu yana olmadık yalanlarla iftiralar atanlar, Kurtuluş Savaşında emperyalistlerle işbirliği yapan vatan hainlerinin günümüzdeki takipçileridir. Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Devrimlerini bir türlü içine sindirmeyenler bir taraftan tarihi çarpıtarak, bir taraftan da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e iftiralar atarak alçakça saldırıyorlar.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili bu alçakça iftiraları atanlar ve yalanlar uyduranlar ile bütün bunlara sessiz kalanlar bilmeliler ki; hiçbir güç Yüce Türk halkının gönlünden Atatürk’ü silmeyi başaramayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Türk Halkının lideri ve kahramanı olarak tarih boyunca var olmayı sürdürecektir. Ama ona ve ailesine dil uzatan alçaklar ile onların onaylayıcılarının yeri tarihin çöplüğü olacaktır."