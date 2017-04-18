Atatürk'ün kucağına oturdu Erdoğan'ı anlattı

Yağmur Avcı sık sık siyasi içerikli mesajlar paylaşıyor. Tam bir Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bu sevgisi ve paylaşımları yüzünden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de dikkatini çekti.

Gökçek, Avcı hakkında ''mangal yürekli kızkardeşim'' ifadesini kullandı.

Avcı yine bir görüntüyle gündemde. Atatürk heykeline çıkan Avcı Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı. Ancak bu arada CHP'yi şikayet etmekten de geri kalmadı.

"Huzur içinde yat diyeceğim ama biliyorum senin de kemiklerin de sızlıyor Atam. Bu CHP var ya bu CHP senin bıraktığın gibi kalmadı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu hep HDP'den yana oluyor. Eski CHP, senin açtığın parti gibi kalmadı. Yaşamış olsaydın eminim sen de Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdin Atatürk."

Avcı'nın Erdoğan karşıtlarına da mesajı vardı:

"Sen rahat uyu" dedikten sonra "Recep Tayyip Erdoğan var artık başımızda ve Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülke asla bozulmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenin anasını avradını s... yapcam"