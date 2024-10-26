Bahçeli şimdi de ''terörle mücadele'' dedi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi sarsan sözlerinin ardından sessizliğini bozdu. Bahçeli bugün ise ''Terörü kaynağında yok etme politikasını destekliyoruz'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'te terörün tamamen bittiğini açıklaması için çağrıda bulunan MHP lideri Bahçeli, ''Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir'' diye konuştu.

Bahçeli, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızın bir kez daha kararlı bir şekilde ilanını yapıyorum'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Merhum Ziya Gökalp'i doğru tanımak özellikle Türk milliyetçilerin temel önceliği olmalıdır. Bana göre merhum Gökalp layıkınca anlaşılmış değildir. Çağının bütün modern ve pozitif bilgilerini kuyumcu titizliğiyle inceleyen bilim insanıdır. Bu çalışmaları ve hayranlık uyandıran çalışkanlığı, onu bir adım öne taşımış ve gıpta ile takip edilen Türk filozofu yapmıştır.

Ziya Gökalp; özünün has bahçesinde filizlenen her sözü, her eseri, her teklifi düşünce hayatımızda irfan, irade ve itibar anıtı gibi yükselmiştir.

ÖCALAN MESAJI SONRASI İLK AÇIKLAMA

"Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir. Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.

Ziya Gökalp, Mondros Mütarekesi karşısında 'İşlenmiş suçum yoktur. Bir yere gitmeyeceğim' diyen cesur, gözü pek, geri adımı olmayan bir vatanseverdir. Büyükada'da toplanan bir avuç aydın arasında bulunan Ziya Gökalp, 'Çare Türk'ün kendisine gelmesinden ibarettir.' demiştir.

Türkler her felaket zamanında içlerinden çıkacak bir kahraman tarafından temsil edecekler, Ergenekon Destanı'ndaki bozkurt gibi onları selamete ulaştıracaktır. İşte o bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Milli Mücadele de ikinci Ergenekon sürecidir.

Hapishane köşeleri, sürgün yılları, haksız eleştiriler, maksatlı saldırılar, iftira boyutundaki sataşmalar merhum Gökalp'i devlet ve millet sevdasından vazgeçirememiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilhamının arka planındaki kahramanıdır.

Türk milletinin vicdanını, dayanışmasını, tarihsel ilkelerini, dilini, töresini sosyolojik disiplinle analiz etmiştir. Tarihten ders ve ibret almasını bilmiştir. Köksüz düşüncülere, kifayetsiz iddialara, yabancı hayranlığına karşı duran asaletin timsali olmuştur.

Hiç kimse Türklüğe hizmet kulvarında bizimle yarışa girmesin. Kimse bizimle vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayrağı kursaklarında teker teker bırakır burunlarından fitil fitil getiririz.

İSRAİL'İN İRAN'A MİSİLLEMESİ

İsrail'in misilleme bahanesiyle İran'a düzenlediği saldırı yalnızca taktik, stratejik bir operasyondur. Ortadoğu'daki test sahasıdır. İran'ın vurulması irili ufaklı tepkileri kontrol edecek simülasyondur. Davud Koridoru'nu aktif etmek için fırsat kollayanların İran saldırısı ara istasyondur. Saldırıyı kınıyorum.

Düşmanı vatandan temizleyip Cumhuriyeti ilan etmiştik, şimdi terörü yok edip Türkiye Yüzyılı yapacağız. Birbirimize girerek düşman sevindirmeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanızın terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızın bir kez daha kararlı bir şekilde ilanını yapıyorum."

TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından terör örgütleri Türkiye'ye kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesajı ayaklarımızın altında çiğniyoruz.

Yeni yüzyılda terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye'ye, müreffeh ve muasır Türkiye'ye hep beraber ve el ele ulaşacağımıza inanıyorum."

ÖCALAN'A MECLİS ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.